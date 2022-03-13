الرئيس الأوكراني يرغب بإلقاء كلمة أمام تجمع حاشد في متحف المحرقة "ياد فاشيم"

رئيس متحف المحرقة "ياد فاشيم" أعرب عن تحفظه من اقامة الحدث لكونه حدثا سياسيا

اجتمع السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنشوك الأحد مع رئيس متحف المحرقة "ياد فاشيم" داني دايان وطلب منه أن يتيح إقامة تجمع حاشد بالمشاركين يضم أعضاء كنيست، رؤساء بلديات وشخصيات عامة ويقوم خلالها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بإلقاء خطاب عبر الفيديو. ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين في "ياد فاشيم" بإن دايان عبر تضامنه مع أوكرانيا خلال الاجتماع، لكنه تحفظ على إقامة حدث سياسي طابعه لا يتناسب مع روح المكان.

وأشار مسؤول في الحكومة الأوكرانية بأن خلفية اجتماع كورنشيوك في "ياد فاشيم" بمدينة القدس هو بسبب رغبة الرئيس زيلنسكي الحديث بصورة مباشرة مع الشعب الإسرائيلي، بعد الاتصالات بين رئيس الحكومة الاسرائيلية لم ينجح حتى الآن زيلنسكي تجنيد الدعم المطلوب لها. ويأمل زيلنسكي إنه مثل ما جرى في دول أخرى في العالم بأن يؤثر خطابه على رأي الجمهور وأن تقوم القيادة بمضاعفة الدعم لأوكرانيا، ولسبب مشابه كان زيلنسكي طلب إلقاء كلمه أمام الكنيست.

ومن المتوقع أن يجتمع السفير الأوكراني الثلاثاء مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، وقال مسؤول في الحكومة الأوكرانية للموقع إن كورنشوك سيوضح أمام ليفي أن الأمكانية الوحيدة من جانب زلنسكي هي خطاب عبر الفيديو في جلسة الكنيست وليس محادثة زوم يشارك بها عدد محدد من النواب.

وشدد السفير خلال اجتماعه مع ديان اليوم إن الكلمة في "ياد فاشيم" ليست بديلا لكلمة زيلنسكي في الكنيست، أنما مسار مقابل،مشيرا إلى زيلنسكي يرغب بإلقاء كلمة في "ياد فاشيم" بسبب حقيقة لكونه يهودي ولأنه يعتقد بأن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا هو إبادة جماعية، وإن "ياد فاشيم" اقيم من أجل إحياء ذكرى الإبادة الجماعية.

من جانبه قال مسؤول في "ياد فاشيم" للموقع إن ديان تحفظ من استخدام السفير مصطلح ’ابادة جماعية’ وبين المقارنات المتكررة لأوكرانيا بين الوضع في البلاد والمحرقة- ولعرض هذه المقارنات لا يمكن استخدام "يد فاشم" كمنصة، وهو يعتقد أن طابع المؤسسة لا يتناسب مع حدث سياسي بمشاركة كبيرة من هذا القبيل الذي يريد الرئيس الأوكراني اقامته. واتفق ديان على مواصلة النقاش بالموضوع مع السفير الأوكراني خلال الأيام القادمة.

وبحسب "والا" ، فإنه في هذه المرحلة احتمالات اقامة مثل هذا الحدث في "ياد فاشيم" بالشكل الذي يريده الرئيس الأوكراني منخفضة، والبديل هو كلمة عبر الفيديو للرئيس زيلنسي في جادة "هبيما" وسط مدينة تل أبيب، وكان رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي أوضج للسفير الأوكراني إنه سيكون سعيدا بتنظيم الحدث ، والذي يفترض أن يشارك به آلاف الإسرائيليين وسيتم بثه ببث حي ومباشر في القنوات التلفزيونية.