أوكرانيا تؤكد إجراء مفاوضات مع روسيا الإثنين عبر الفيديو

المفاوضات الجديدة عبر الفيديو تأتي بعد ثلاث جولات مفاوضات بين الجانبين في بيلاروسيا

اكد المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخايلو بودولياك مساء اليوم الاحد أن جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو ستجري الاثنين بين روسيا وأوكرانيا.

وكتب بودولياك على حسابه على تويتر "تعقد جولة مفاوضات الاثنين لعرض خلاصة النتائج الأولية". وفي وقت سابق الاحد، كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد الأمر نفسه.واضاف بودولياك أن "المفاوضات مستمرة من دون توقف عبر الفيديو. مجموعات العمل تنشط بانتظام. إن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما".

من جانبه اعتبر مفاوض روسي الاحد أن المفاوضات عموما تحرز تقدما.وقال ليونيد سلوتسكي، وهو نائب وعضو في الوفد الروسي المفاوض الذي التقى اخيرا المفاوضين الاوكرانيين في بيلاروس "إذا قارنّا مواقف الوفدين بين بداية المفاوضات والآن، نلاحظ تقدما ملحوظا".واضاف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية "توقعي الشخصي أن يؤدي هذا التقدم قريبا جدا الى موقف مشترك بين الوفدين والى وثائق لتوقيعها".

والاحد، كرر المفاوض الاوكراني ميخايلو بودولياك عبر تويتر أن موسكو توقفت عن توجيه "إنذارات" وبدأت "تستمع بانتباه" الى الاقتراحات الاوكرانية.وسبق وأن عقدت ثلاث جولات تفاوضية في بيلاروسيا بين الجانبين والتي ركزت بشكل خاص على إقامة ممرات إنسانية للمدنيين.