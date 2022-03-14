اليوم الـ 19 للحرب في أوكرانيا: روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين وواشنطن تلتقي بيكين في لندن لتدارس الحرب
جدد الرئيس الأوكراني مطالبته الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ على أرض الخلف"
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية"، غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لعدد من وسائل الإعلام "لم أسمع بذلك قط"في ما حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو.
من جهته، قال البيت الأبيض إن وفدا أميركيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي -اليوم الاثنين- في العاصمة الإيطالية روما، كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي لبحث الحرب في أوكرانيا.
ومن جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف"، في حين دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد.
وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر الهجوم الصاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.
في غضون ذلك، نقلت
14 مارس 2022
اعتبرت وزارة المال الروسية الاثنين أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية.
بكين تتهم واشنطن ببث "معلومات مضللة" بشأن مساعدة صينية محتملة لروسيا في حربها على أوكرانيا (وزارة)
مقتل شخصين على الأقلّ في ضربة على مبنى سكني في كييف (الإسعاف)
اعتبرت وزارة المال الروسية الاثنين أن العقوبات التي فُرضت على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية.
تعرّضت قاعدة عسكرية أوكرانية تقع قرب الحدود مع بولندا لقصف شنّه الجيش الروسي الذي أكّد الأحد أنّه قضى على "مرتزقة أجانب" ودمّر "أسلحة أجنبيّة"، فيما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاثنين بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده لاعتباره أنّ التمنّع عن ذلك سيؤدّي إلى هجوم روسي على دول الحلف.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأنّ موسكو التي سَبق لها أن شدّدت لهجتها حيال الشركات الأجنبيّة الراغبة بالانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذّرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم.
أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الاثنين أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما في البلاد.