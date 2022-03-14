جدد الرئيس الأوكراني مطالبته الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ على أرض الخلف"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية"، غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لعدد من وسائل الإعلام "لم أسمع بذلك قط"في ما حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو.

من جهته، قال البيت الأبيض إن وفدا أميركيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي -اليوم الاثنين- في العاصمة الإيطالية روما، كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي لبحث الحرب في أوكرانيا.

ومن جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف"، في حين دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد.

وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر الهجوم الصاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

في غضون ذلك، نقلت