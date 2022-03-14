استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والحرب تلامس الغرب الأوكراني

قال العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا أمس الأحد، إن الحوار سيُستأنف بين الطرفين المتحاربين

يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة، اعتبارا من الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم الاثنين، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسّع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.

وقال العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا أمس الأحد، إن الحوار سيُستأنف بين الطرفين المتحاربين اعتبارًا من الساعة 10,20 (08,20 ت غ) عبر الفيديو.

ومن جانبه اكد المفاوض وأحد مستشاري الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ميخايلو بودولياك مساء أمس الاحد أن جولة مفاوضات جديدة عبر الفيديو ستجري الاثنين بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن أن "المفاوضات مستمرة من دون توقف عبر الفيديو. مجموعات العمل تنشط بانتظام. إن عددا كبيرا من المشاكل يتطلب اهتماما دائما".

ومن جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة أمس الأحد في حصيلة لها أنه قُتل ما لا يقلّ عن 596 شخصًا مؤكدة أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من ذلك. وقُتل أول صحافي في النزاع الأحد وهو الأميركي برنت رينو، فيما طالبت وكالات أممية عدة في اليوم نفسه بوقف الهجمات على الطواقم والبنى التحتية الصحية في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، قتل آلاف الجنود منذ نحو 20 يومًا أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 شباط/فبراير. وأفادت كييف السبت الماضي عن مقتل "حوالى 1300" جندي أوكراني.

ومن جهتها، أعلنت موسكو في الثاني من آذار/مارس عن مصرع 498 جنديًا ولم تحدّث الحصيلة مذاك، بينما تحدث البنتاغون عن ألفين إلى أربعة آلاف قتيل في صفوف الجنود الروس خلال 14 يومًا.