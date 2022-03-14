رئيس جمهورية الشيشان يؤكد وجوده في أوكرانيا ويدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها"

ظهر رمضان قديروف في الفيديو وهو بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة

دعا رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها"وقال "سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين".

.جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على تليغرام، مؤكدا من خلاله أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما على أوركانيا.وظهر رمضان قديروف في الفيديو وهو بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة، مؤكدا من خلاله أن "هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها".

https://twitter.com/i/web/status/1502965499348533251 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكتب رمضان قديروف، "قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب"، داعياً القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها"، مشددا "سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين".

يشار إلى أن رمضان قديروف يحكم الشيشان بقبضة حديد، وهو موال بشدة للكرملين ولديه العديد من المسلحين تحت إمرته. وكان أكد سابقا أن مئات الآلاف من الشباب يودون الذهاب للقتال في أوكرانيا، كما أعلن مبكرا جدا استعداده لإرسال قواته إلى الأراضي الأوكرانية للقتال إلى جانب موسكو، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ القرار الصائب بشنه العملية العسكرية في 24 فبراير/شباط الماضي، حسب موقع العربية.

في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني، عاصمة الشيشان تعج بجنود زعموا أنهم في طريقهم إلى أوكرانيا.

وتُتهم القوات الخاضعة لسيطرة قديروف بارتكاب انتهاكات كثيرة في الشيشان.