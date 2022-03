رئيس جمهورية الشيشان يؤكد وجوده في أوكرانيا ويدعو القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها"

دعا رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الاثنين، القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها"وقال "سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين".

.جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على تليغرام، مؤكدا من خلاله أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما على أوركانيا.وظهر رمضان قديروف في الفيديو وهو بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة، مؤكدا من خلاله أن "هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها".