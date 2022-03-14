إسرائيل: المحكمة العليا تعقد جلسة استماع خلال 7 أيام بشأن اللاجئين الأوكرانيين

كانت إييليت شاكيد، قد أعلنت أمس الأحد أنه سيتم السماح للأشخاص الذين لديهم أقارب في إسرائيل بدخول البلاد،

ستعقد محكمة العدل العليا الإسرائيلية جلسة استماع عاجلة في غضون سبعة أيام بشأن التماس مقدم ضد سياسة الحكومة تجاه اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا ويسعى الالتماس إلى منع توجيه وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد للحد من عدد اللاجئين غير المؤهلين للحصول على الجنسية عند 25 ألف.

وكانت إييليت شاكيد، قد أعلنت أمس الأحد أنه سيتم السماح للأشخاص الذين لديهم أقارب في إسرائيل بدخول البلاد، وطلبت الدولة مساء الأحد من المحكمة العليا رفض الالتماس ضد سياستها الخاصة باللاجئين.

وتدعم سفارة أوكرانيا في إسرائيل الالتماس، حيث "يقول الاستئناف إن الحد الأقصى لعدد اللاجئين ينتهك الاتفاقات الثنائية والمعاهدات الدولية وأن شاكيد اتخذت القرار دون سلطة مناسبة"

وتشمل حصة السياسة 20 ألف لاجئ أوكراني في البلاد بالفعل في بداية الغزو الروسي بالإضافة إلى 5000 مسموح لهم بالدخول. وللتأهل للحصول على الإعفاء، يجب على الأقارب التوقيع على استمارة تفيد بأن اللاجئ سيبقى معهم لمدة شهر أو شهرين.

وحتى صباح أمس الأحد، وصل 7179 أوكرانيًا إلى إسرائيل منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط المنصرم ، وتم منع 221 من الدخول ، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها سلطة السكان والحدود. يشمل العدد أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة.