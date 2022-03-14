الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي يؤكدان على ضرورة محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا

"الوزير بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الاختيارية لبوتن"

أفاد البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي أمس الأحد التزامهما محاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، مضيفا أن "الجانبان أكدا أيضاً دعم حكومة أوكرانيا وشعبها"

وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا بحثا خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الوزير بلينكن ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا بحثا الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب الاختيارية لبوتن"، مضيفا "أعاد الوزير (بلينكن) التأكيد على تضامن الولايات المتحدة الثابت مع أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الوحشي المستمر للكرملين". على حد تعبير البيان، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكان بايدن قد أقر أمس الأحد الأول دفعة جديدة من التمويل العسكري لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حسب البيت الأبيض. وجاءت هذه الدفعة بعد مساعدات بقيمة 350 مليون دولار للقوات المسلحة الأوكرانية أقرها بايدن قبل أسبوعين فقط، بعد قرار روسيا بغزو أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية وصلت الأسلحة بالفعل لأوكرانيا ومن بينها صواريخ حديثة موجهة مضادة للدبابات من طراز جافلين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ مطلع العام الماضي مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار، وفقا لسجل وزارة الخارجية، كما وافق الكونغرس في وقت سابق من الأسبوع الجاري على حزمة مساعدات إنسانية وعسكرية.