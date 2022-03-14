الكرملين: الجيش الروسي لا يستبعد فرض "السيطرة الكاملة" على المدن الأوكرانية الكبرى

المتحدث باسم الرئاسة"بوتين حتى الآن أمر بعدم اقتحام المدن الأوكرانية بما فيها كييف في بداية العملية العسكرية"

حذر الكرملين اليوم الاثنين، من أن الجيش الروسي لا يستبعد شن هجمات للسيطرة الكاملة على المدن الأوكرانية الكبرى، مع محاصرة العديد من المراكز الحضرية، وقال المتحدث باسم الرئاسة"فلاديمير بوتين حتى الآن أمر بعدم اقتحام المدن الأوكرانية بما فيها كييف في بداية العملية العسكرية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "وزارة الدفاع لا تستبعد إمكانية السيطرة الكاملة على المدن الكبيرة المحاصرة لضمان أقصى درجات الأمن للسكان المدنيين".

وأشار دميتري بيسكوف إلى أن "كل خطط روسيا في أوكرانيا سوف تتحقق كاملة وفي المواعيد الزمنية المحددة" وتابع "لم نطلب مساعدة عسكرية من الصين والخطة العسكرية في أوكرانيا تراعى عدم سقوط مدنيين"

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.