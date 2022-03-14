مستشار زيلينسكي: المفاوضات في القدس أمر واقعي ونحن الآن على مفترق طرق

"نحن الآن على مفترق طرق. إما أنها (الحرب) ستنتهي أسرع بكثير مما كنا نعتقد، أو أنها ستستمر حتى نهاية أبريل"

أدلى مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرستوفيتش الإثنين بتصريحات لموقع واستوديو واينت مفادها أن هناك تقدم في المساعي لإجراء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في القدس مشيرًا إلى وجود احتمال حقيقي لعقد القمة بالفعل.

وقال أرستوفيتش هناك بعض التقارب في المحادثات، وذكر الرئيس زيلينسكي نفسه إمكانية إجراء المحادثات في القدس، وطالما أنه قال ذلك، فمن المحتمل أن يتم. وأوضح أرستوفيتش أنه "لو لم يوافق الروس على ذلك، لما كانت الاحتمالية لتطرح على الطاولة" ، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم تفاصيل عن آخر التطورات في الاتصالات بين البلدين.

وأشار مستشار مكتب رئيس أوكرانيا إلى أن أحد الشروط الموضوعة أمام الروس هو سحب جميع القوات من البلاد، على أن يتم شمل وضع الأقاليم الانفصالية وشبه جزيرة القرم في المفاوضات.

كما تطرق أرستوفيتش إلى الإنتقادات الحادة التي وجهها زيلنسكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حين قال الأسبوع الماضي إنه "لم يجده ملتفًا بالعلم الأوكراني" وقال إن هناك نقطة تحول في موقفه تجاه الوساطة الإسرائيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. "نشعر أن الإسرائيليين باتوا أكثر انخراطاً في الاتصالات، ونحن نقدر كثيرا هذا الجهد".

وأضاف أرستوفتش، الذي وصف الحرب بأنها أكبر تحد تواجه أوكرانيا منذ عام 1944، "نحن الآن على مفترق طرق. إما أنها ستنتهي أسرع بكثير مما كنا نعتقد، أو أنها ستستمر حتى نهاية أبريل". روسيا تبحث الآن عن تعزيزات وتحاول إحضار مقاتلين من روسيا ومن ليبيا، لكن الأمر لم يتيسر لهم بعد. قد يجدون 15-10 آلاف مقاتل سيتم نقلهم إلى مناطق القتال الصعبة في ماريوبول ونيكولاييف، لكننا تمكنا من عرقلة تقدمهم باتجاه كييف وسومي وخاركوف، ولم يتمكنوا من التقدم. حين نحسم الموقف هناك، سيكون بإمكاننا الوصول إلى نقطة يمكننا فيها التحدث بجدية عن وقف إطلاق النار.