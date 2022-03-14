رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعهد ببناء مستشفى ميداني للجرحى في أوكرانيا

سيتم إنشاء مدينة حريدية الطابع من شأنها أن "تخفف من أزمة السكن الشديدة التي تعاني منها هذه الفئة السكانية"

أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بداية جلسة الحكومة، الإثنين أن إسرائيل ستقيم "مستشفى ميدانيًا لجرحى الحرب في أوكرانيا، للعمل هناك، على الأرض"، بحسب النشر في واينت. وأضاف بينيت "العالم يمر بأوقات عصيبة ومتقلبة. سنساعد بشكل إنساني مواطني أوكرانيا الذين يقيمون هنا مؤقتًا حتى يهدأ الوضع هناك."

وانتهز بينيت الفرصة ليعلن في الوقت نفسه، عن إنشاء مدينة كاصيف الحريدية الطابع التي قال إنها "ستخفف من أزمة السكن الشديدة التي تعاني منها هذه الفئة السكانية".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية مساء الإثنين على قرار بناء مستشفى ميداني في أوكرانيا، بتكلفة تقدر بحوالي 21 مليون شيكل من موازنات الوزارات الحكومية.

سيوفر المستشفى العلاج للاجئي الحرب وسيشمل غرفة الطوارئ وغرفة الولادة وأجنحة العلاج للرجال والنساء والأطفال. وستشتمل المساعدة الطبية على المختبرات والتصوير (الأشعة السينية)، وستستخدم التقنيات عن بعد بالتنسيق مع مستشفى شيبا في إسرائيل.

وأطلق على العملية تسمية "كوخاف مئير" على اسم رئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة غولدا مئير، وهي من مواليد أوكرانيا ومؤسسة ماشاف- وكالة المساعدة الوطنية لدولة إسرائيل في وزارة الخارجية، والتي تقود المشروع نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية.