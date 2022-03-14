English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في أوكرانيا
  • أردوغان يؤكد وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا ويعتبر العدول عن شراء الأسلحة من روسيا سابق لأوانه

أردوغان يؤكد وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا ويعتبر العدول عن شراء الأسلحة من روسيا سابق لأوانه

i24news

دقيقة 1
يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى معرض دبي إكسبو 2020 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 15 فبراير 2022.
AP Photo/Ebrahim Norooziيتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى معرض دبي إكسبو 2020 في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 15 فبراير 2022.

امتنعت تركيا حتى الآن عن الإنضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو وتؤكد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

في لقاء هو الرابع عشر مع قادة العالم وفي إطار محاولات تركيا لاستعادة دورها الريادي في المنطقة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الإثنين، المستشار الألماني أولاف شولتز في أول زيارة للمسؤول الألماني إلى تركيا منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

Video poster

 وكان عنوان اللقاء التوصل إلى حل سريع ينهي الحرب في اوكرانيا. وأكد اردوغان أنه يواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا بالرغم من تواصل المعارك في ذلك البلد. وقال في بيان مشترك، إنه في ضوء الحرب من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت ستستمر في شراء أسلحة من روسيا، بحسب النشر في واينت.

 واستضافت تركيا الأسبوع الماضي الاجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، وامتنعت حتى الآن عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.