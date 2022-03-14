أردوغان يؤكد وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا ويعتبر العدول عن شراء الأسلحة من روسيا سابق لأوانه

امتنعت تركيا حتى الآن عن الإنضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو وتؤكد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

في لقاء هو الرابع عشر مع قادة العالم وفي إطار محاولات تركيا لاستعادة دورها الريادي في المنطقة، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الإثنين، المستشار الألماني أولاف شولتز في أول زيارة للمسؤول الألماني إلى تركيا منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان عنوان اللقاء التوصل إلى حل سريع ينهي الحرب في اوكرانيا. وأكد اردوغان أنه يواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا بالرغم من تواصل المعارك في ذلك البلد. وقال في بيان مشترك، إنه في ضوء الحرب من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت ستستمر في شراء أسلحة من روسيا، بحسب النشر في واينت.

واستضافت تركيا الأسبوع الماضي الاجتماع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا، وامتنعت حتى الآن عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.