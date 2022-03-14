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المملكة العربية السعودية تدعو الرئيس الصيني لزيارة المملكة وسط توتر العلاقات مع واشنطن

i24news

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تظهر صورة نشرة قدمتها وزارة الإعلام السعودية في 8 مارس 2022 ، استقبال الملك سلمان عبد العزيز (وسط) وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
SAUDI MEDIA MINISTRY / AFPتظهر صورة نشرة قدمتها وزارة الإعلام السعودية في 8 مارس 2022 ، استقبال الملك سلمان عبد العزيز (وسط) وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يرجح محللون أنه لربما تكون المملكة تسعى بدورها إلى الإضطلاع بدور نشط، في المنطقة تلعب من خلاله دور الوساطة

وجهت المملكة العربية السعودية دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض، على ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الإثنين.

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ويرجح محللون أن تكون المملكة تسعى بدورها إلى الإضطلاع بدور نشط، في المنطقة تلعب من خلاله دور الوساطة بهدف إيجاد حل للأزمة الروسية الأوكرانية التي استفحلت، وانتهت إلى معارك حربية، تسببت بمقتل مئات المدنيين الأبرياء فضلاً عن الجنود من الطرفين، ناهيك عن تهجير ما يزيد عن مليوني أوكراني إلى الدول المجاورة. 

وأضاف التقرير أن الزيارة لربما تتم في أيار/مايو المقبل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية"، غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لعدد من وسائل الإعلام "لم أسمع بذلك قط" في ما حذرت واشنطن بكين من مساعدة موسكو.