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رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا يزورون كييف الثلاثاء

i24NEWS - AFP

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رجال الإطفاء يخلون رجلاً من مبنى سكني أصيب بقصف في حي أوبولون في كييف ، 14 مارس ، 2022.
State Emergency Service of Ukraine / AFPرجال الإطفاء يخلون رجلاً من مبنى سكني أصيب بقصف في حي أوبولون في كييف ، 14 مارس ، 2022.

هدف الزيارة تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة مساعدات

يتوجه رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا الثلاثاء إلى زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، بصفتهم ممثلين عن المجلس الأوروبي، حسبما أعلنت الحكومة البولندية في بيان.

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ويجري رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ونظيره التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز يانسا زيارة إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال"، بحسب البيان.

وأشار بيان الحكومة البولندية إلى أن "هدف الزيارة هو تأكيد الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي بكامله لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة واسعة من الدعم للدولة والمجتمع الأوكرانيين".

وتمّ تنظيم الزيارة "بالاتفاق مع" رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بحسب البيان أيضًا.

ونشر رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل ساعات قليلة، مقطع فيديو يقول فيه، بنبرة تحدٍّ، إن روسيا بدأت تلاحظ أنها لن تنتصر في ساحة المعركة. 

وأضاف "لقد بدأوا يفهمون أنهم لن يحققوا شيئًا من خلال الحرب"، لافتًا إلى أن جولة المحادثات الأخيرة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين كانت "جيّدة".