أوكرانيا:قصف مطار دنيبرو والإعلان عن حظر تجول في كييف لمدة 36 ساعة ابتداء من اليوم

ستفرض العاصمة الأوكرانية كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة"

أعلنت السلطات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مطار دنيبرو لقصف روسي أسفر عن دمار هائل، وسارع عمال إنقاذ إلى المكان لتقديم الإسعاف الأولي وإخلاء المصابين، ولم يتسنى بعد رصد محيط الضرر بدقة، في ما فرضت كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة".

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في بيان "إنها لحظة صعبة وخطيرة"، مشيرًا إلى أن حظر التجول سيبدأ عند الثامنة من مساء الثلاثاء (18,00 ت غ) ويستمرّ حتى السابعة من مساء الخميس (17,00 ت غ)

وأعربت جهات عن خشيتها من سيناريو للروس يهدف إلى قصف مواقع مختلفة في العاصمة الأوكرانية التي بدأت تئن تحت وطأة الهجوم الروسي.