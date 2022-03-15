الأمم المتحدة: فرار أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من الحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي

بولندا وحدها استضافت 1.2 مليون لاجئ عبروا حدود البلاد مع أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، على ما أعلنت السلطات

نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص من بلدهم أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير المنصرم وفق آخر إحصائية نشرتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، و استضافت بولندا وحدها 1.2 مليون لاجئ عبروا حدود البلاد مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف "وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا".

وقال حرس الحدود البولندي في تغريدة على تويتر إن 141 ألفا و500 لاجئ عبروا الحدود من أوكرانيا الإثنين فقط، في حين بلغ الإجمالي 1.2 مليون لاجئ، وفق سي ان ان بالعربية.

وتعرض مطار دنيبرو لقصف روسي أسفر عن دمار هائل، الثلاثاء، وسارع عمال إنقاذ إلى المكان لتقديم الإسعاف الأولي وإخلاء المصابين، ولم يتسنى بعد رصد محيط الضرر بدقة، في ما فرضت كييف حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة".