روسيا تؤكد تلقيها ضمانات من واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

"بلاده تلقت "ضمانات خطية" من الولايات المتحدة بأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها لن تضر بالتعاون مع طهران"

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن موسكو حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع إيران، على ما جاء في روسيا اليوم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، اليوم الثلاثاء: "لقد تلقينا ضمانات نصية (من الولايات المتحدة). وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وقال لافروف إن روسيا مهتمة بإعادة بناء الاتفاق النووي مع إيران في أقرب وقت ممكن، وإن المزاعم الأمريكية بأن روسيا تحاول تأخير عودتها إلى الاتفاق غير صحيحة، على ما جاء في صحيفة هآرتس. وأشار وزير الخارجية الروسي حسب الصحيفة، إلى أن بلاده تلقت "ضمانات خطية" من الولايات المتحدة بأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها لن تضر بالتعاون مع طهران، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الوزير أن هذه الوثائق توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية.