واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي وروسيا تدرج بايدن ومسؤولين أميركيين كبارعلى قائمة المحظورين

أكدت روسيا في البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم، الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات.

ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه "رئيس حكومة فاسدة في بيلاروس التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه". كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته، مؤكدة أنها تسعى إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم 15 مارس/أذار، مؤكدة حسب موقع روسيا اليوم

وأكدت الوزارة في البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايك ميلي ومسؤولين كبار آخرين.