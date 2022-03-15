الرئيس الأوكراني سيلقي خطابا أمام الكنيست الأسبوع القادم

جاء القرار بعد اجتماع رئيس الكنيست مع السفير الاوكراني مع رئيس الكنيست

سيلقي الرئيس الأوكراني زيلنسكي الأسبوع القادم كلمة في الكنيست، جاء هذا بعد اجتماع بين رئيس الكنيست ميكي ليفي والسفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجن كورنشوك اليوم في مقر الكنيست.

وأعلنت السفارة الأوكرانية "عبر النائب ليفي عن دعمه لأوكرانيا وللشعب الأوكراني في فترة العدوان الصارخ والقاسي من جانب الروس" ليس من الواضح إن كان الخطاب سيجري في النصف الاول من الاسبوع القادم أو الثاني، وسيلقي الرئيس الاوكراني خطابه عبر الزوم أمام أعضاء الكنيست وسيتم بث الخطاب بصورة علنية في وسائل الاعلام وستكون مشاهدته متاحه عبر الانترنت.

ويشار الى أن وزير الخارجية يائير لابيد كان تحدث مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا وقال :"أنهيت مكالمة طويلة وجيدة مع وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليبا" وأضاف لابيد :"وأعرب الوزير عن شكره لجهود الوساطة الاسرائيلية وعلى موقفنا بخصوص العقوبات، أطلعته على المساعدة الانسانية التي بعثتها اسرائيل الى أوكرانيا وحول المستشفى الميداني، ورحب الوزير بتغيير سياسة استيعاب اللاجئين واتفقنا بالبقاء على تواصل مستمر".

وصرح لابيد أمس على خلفية الانتقادات للسياسة الاسرائيلية بأن اسرائيل لن تكون "مسار لتجاوز العقوبات".

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