مقتل مصور ومنتجة تلفزيونية يعملان لصالح "فوكس نيوز" باطلاق نار في كييف

المصور هو ايرلندي الجنسية قتل مع زميلته في اطلاق نار قرب كييف

اعلنت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية ووسائل اعلامية أوكرانية عن مقتل مصوّر إيرلندي ومنتجة تلفزيونية أوكرانية يعملان لحساب الشبكة الامريكية جراء إطلاق نار في منطقة قريبة من كييف في أوكرانيا.

وأكدت المديرة التنفيذية لفوكس نيوز سوزان سكوت، في بيان مقتل المصوّر بيار زاكرزوسكي وجرح زميله بينجامين هول عندما أصيبت العربة التي كانا بداخلها بإطلاق نار في هورنيكا، قرب كييف الإثنين.

ولا يزال هول، وهو بريطاني يعمل مراسل الشبكة لدى وزارة الخارجية، في مستشفى في أوكرانيا، وفق سكوت.وبحسب وسائل إعلام محلية ومنظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة، قتلت في إطلاق النار الصحافية الأوكرانية أوليكسندرا كوفشينوفا التي كانت ترافق زاكروزسكي وهول.

وأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "حزنه الشديد" لمقتل زاكرزوسكي الإيرلندي الجنسية وزميلته.وقدّم رئيس الوزراء الإيرلندي في تغريدة تعازيه لعائلتي القتيلين وأصدقائهما وزملائهما، وأعرب عن "إدانته للحرب العشوائية وغير الأخلاقية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وقال مدير المعهد الدولي للصحافي سكوت غريفن إن "بيار كان مصورا حربيا غطى كل الأخبار الدولية لفوكس نيوز تقريبا من العراق إلى أفغانستان إلى سوريا خلال فترة عمله الطويلة معنا" مضيفة أن "شغفه وموهبته كصحافي لا مثيل لهما".يدأ زاكرزوسكي الذي كان مقره في لندن، العمل في أوكرانيا منذ شباط/فبراير.