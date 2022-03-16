مفاوض أوكراني: "تناقضات عميقة" لا زالت تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية"

أضاف ميخايلو بودولياك "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".

أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، أمس الثلاثاء أن تناقضات عميقة لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا.

وأضاف ميخايلو بودولياك في تغريدة عبر تويتر "هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة".

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف قد بدأت الاثنين الماضي عبر الفيديو، وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا ان تصريحات بودولياك الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء إن الوقت حان لنقر أن اوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي كانت تطالب به موسكو قبل غزوها لأوكرانيا.

يشار إلى أن كييف تطالب بوقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.

ويذكر أنه قتل أمس الثلاثاء أربعة أشخاص على الأقل في ضربة روسية على مبنى سكني في كييف على ما أفادت السلطات الأوكرانية.