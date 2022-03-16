اليوم الـ21 للحرب الأوكرانية: مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بالتحقيق مع بوتين بدعوى ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا

العقوبات المفروضة على روسيا أثرت على غالبية الشركات الروسية الصغيرة والمتوسطة

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتشدد حصارها على المدن الاوكرانية، في المقابل تواجه هذه القوات مقاومة شديدة من الجانب الأوكراني أعاقت تقدم القوات الروسية بشكل كبير، السلطات الاوكرانية من جانبها أعلنت صباح اليوم عن مقتل 103 طفل منذ بداية الغزو الروسي، وقالت إن 14 ألف جندي روسي قتلوا في الحرب.

في المقابل، أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار لدعمها في مواجهة القوات الروسية ، والتي من المتوقع الاعلان عنها بعد كلمه عبر الفيديو سيلقيها الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي عبر الفيديو أمام الكونغرس الأمريكي.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويطالب محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بالتحقيق معه ومع جيشه بدعوى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وعلي صعيد العقوبات وتأثيرها،أظهرت دراسة جديدة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة الحرب في أوكرانيا.وأفاد أكثر بقليل من 84 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقا للدراسة التي قدمها الإثنين بوريس تيتوف ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين

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