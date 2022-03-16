السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن في تنسيق دائم مع إسرائيل بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

قال نيديس إن “إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بأوكرانيا دون استشارة البيت الأبيض"

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل توم نايديس، أمس الثلاثاء، أن إدارة بايدن على اتصال دائم مع الإسرائيليين بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، معربا عن ارتياحه لدور الوسيط الذي يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للمساعدة في حل النزاع.

وقال نايدس خلال لقاء افتراضي جمعه مع نشطاء "حركة السلام الآن" اليسارية إن “إسرائيل لا تتخذ خطوة واحدة فيما يتعلق بأوكرانيا دون استشارة البيت الأبيض، لقد فعل الإسرائيليون كل ما طلبناه منهم بشأن روسيا”، مشيرًا إلى الموقف الذي تتخذه إسرائيل في مواجهة موسكو بالنظر إلى الوجود العسكري الروسي في سوريا، حسب صحيفة جيوروزاليم الإسرائيلية.

وأضاف السفير، "نحن سعداء للغاية بمواقف الدول المشاركة كوسطاء، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدا أن هؤلاء القادة وضعوا أنفسهم في موقف "محفوف بالمخاطر" من خلال وضع أنفسهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ودعا توم نيديس، المواطنين إلى كتابة شيكات للجمعيات الخيرية لمساعدة الأوكرانيين مضيفا "نأمل أن نجد حلاً في الأيام المقبلة ، لكنني قلق للغاية، بشأن ما يحدث هناك في أوكرانيا".