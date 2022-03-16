مسؤولون إسرائيليون كبار:"هناك تحرك معين بين روسيا وأوكرانيا"

المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون أن الدور الاسرائيلية بالوساطة ساعد إسرائيل بأن تحافظ على دور محايد

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار للقناة الاسرائيلية N12 مساء الثلاثاء ما يحدث وراء الكواليس حول دور الوساطة الإسرائيلي بين روسيا وأوكرانيا وقالوا :"هناك تحرك معين بين روسيا وأوكرانيا".

وبحسب المسؤولين الكبار :"الروس خرجوا للمشاركة بالمفاوضات مع طلبات بتنحي زيلنسكي وتجريد أوكرانيا من السلاح- وهم الآن ليس في هذا الجانب. أيضا الأوكرانيين نزلوا عن الشجرة"، وتأتي هذه التصريحات على خلفية تلميح الرئيس الأوكراني زيلنسكي الثلاثاء ،حيث صرح بأن في أوكرانيا يدركون أن حلف شمال الأطلسي لا ينوي ضم أوكرانيا إليه.

كما أوضح المسؤولون أن إسرائيل لم تدخل الى لعب دور الوساطة بهدف تنظيم قمة أمام الكاميرات في القدس وليس هذا هو الهدف وقالوا :"نتيجة الخطوة هي اعتدال كبير بالضغوطات على إسرائيل- لو جلسنا بدون القيام بأي دور، لكنا مطالبين بالاصطفاف مع باقي الدول الغربية، وإن كانت هناك طريقة للمساعدة بوقف سفك الدماء سيكون لهذا بالطبع قيمة عظيمة".

وعلى صعيد متصل أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، أمس الثلاثاء أن تناقضات عميقة لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا. كما سيلقي الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسي اليوم كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.