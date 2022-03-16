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الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة المفاوضات مع روسيا ويؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجود في أوكرانيا

i24NEWS

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الصورة تم التقاطها ونشرها من قبل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في 14 مارس 2022 ، يخاطب فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمة بتاريخ 14 آذار 2022
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFPالصورة تم التقاطها ونشرها من قبل المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية في 14 مارس 2022 ، يخاطب فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمة بتاريخ 14 آذار 2022

كان مستشارُ زيلينسكي قد أعلن سابقا أن "المفاوضات مع الجانب الروسي، التي ستجرى اليوم الأربعاء ستكون صعبة"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، "أن المفاوضات مع روسيا أصبحت أكثر واقعية، لكنها تحتاج بعض الوقت"، مضيفا أنه "وجه دعوة لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أوكرانيا".

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وكان مستشارُ زيلينسكي قد أعلن سابقا أن "المفاوضات مع الجانب الروسي، التي ستجرى اليوم الأربعاء ستكون صعبة"، مشيرا "أن هناك تناقضات جوهرية في سير المفاوضات، لكنه أكد على وجود إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع روسيا"، حسب موقع الاتحاد.

وأعرب الطرفان عن بعض2 التفاؤل في الأيام الأخيرة، في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني خلال حديثه مع الصحفيين إنه "تحدث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان"، مشيرا إلى أنه "وصل إلى أوكرانيا بعد دعوة وجهها له"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي موجود بالفعل في أوكرانيا وقد بدأ العمل بالفعل".