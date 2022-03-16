وزارة الرفاه في إسرائيل تعلن تقيدم مساعدات اجتماعية للاجئين الأوكرانيين على أراضيها

تقدر وزارة الرفاه أن تصل تكلفة المساعدة إلى 1000 شيكل لكل لاجئ، والتأهب لمعالجة كل حالة على حدة

أعلنت وزارة الرفاه الإسرائيلية أنها ستعلن عن برنامج رعايتها للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، وستوفر لهم المأوى المؤقت، والمساعدة الغذائية، والمادية، والرعاية الاجتماعية، وممارسة الحقوق تجاه النظام الصحي إلى جانب استيعابهم في نظام التعليم.

ومن المزمع إقامة طاقم إداري خاص يضم ممثلين عن وزارات الرفاه والداخلية ومديرية السكان ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة التعليم والمنظمات المدنية. ومن المقرر أيضًا تجنيد عشرات الموظفين الناطقين بالأوكرانية والروسية.

تقدر وزارة الرفاه أن تكلفة المساعدة ستصل إلى 1000 شيكل لكل لاجئ، وتجري الاستعدادات للتعامل مع الحالات المختلفة بشكل فردي متفاوتة وفقًا للاحتياجات المختلفة.