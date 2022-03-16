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الرئيس الأوكراني مخاطبا بايدن"أتمنى أن تكون قائدا للعالم"وطالب الكونغرس بالمساعدة في حماية أجواء بلاده

i24NEWS

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب عمليا الكونجرس الأمريكي في 16 مارس 2022 ، في قاعة الكونجرس بمركز زوار الكابيتول الأمريكية ، في واشنطن العاصمة.
Drew Angerer/POOL/AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب عمليا الكونجرس الأمريكي في 16 مارس 2022 ، في قاعة الكونجرس بمركز زوار الكابيتول الأمريكية ، في واشنطن العاصمة.

دعا إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك انسحاب جميع الشركات الأميركية من الأراضي الروسية.

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة على "دعمها الكبير" ضد الغزو العسكري الروسي في خطاب افتراضي أمام الكونغرس الأمريكي، وطالب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لكييف التي تخوض حربا مع موسكو منذ 3 أسابيع.

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وطالب زيلينسكي أعضاء الكونغرس الأميركي بالمساعدة في حماية الأجواء فوق أوكرانيا، عبر حظر فرض حظر جوي وأضاف: "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص"، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك انسحاب جميع الشركات الأميركية من الأراضي الروسية.

واحتشد المشرعون من مجلسي النواب والشيوخ بقاعة الكونغرس بمركز زوار الكابيتول الأمريكي في واشنطن للخطاب المرتقب بشدة، مما منح الزعيم المحاصر ترحيباً حاراً.

وقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زيلينسكي ، قائلة "المجد لأوكرانيا "قبل أن يبدأ الرئيس الأوكراني تصريحاته من  كييف. وتحدى زيلينسكي الرئيس جو بايدن بأن يكون "زعيم العالم" و "زعيم السلام" حيث أنهى الخطاب بالحديث بالإنجليزية."أنت زعيم أمة ، لأمتك العظيمة، أريدك أن تكون قائد العالم. أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام"