محكمةالعدل الدولية تأمر روسيا بوقف "الحرب في أوكرانيا"

قال القضاة "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها على أراضي أوكرانيا".

أمرت محكمة العدل الدولية روسيا، مساء الأربعاء، بوقف عملياتها العسكرية التي بدأتها في أوكرانيا في 24 من فبراير/ شباط المنصرم، وقال القضاة "يجب على روسيا الاتحادية أن تعلق فورا العمليات العسكرية التي بدأتها على أراضي أوكرانيا".

وعلى الفور، قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين، "يجب على روسيا الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على بلادي".وتابع: "حققنا انتصارا ضد روسيا في محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق الأربعاء، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين، على فعل المزيد لحماية بلاده.وقال زيلينسكي في الكلمة "روسيا حولت سماء أوكرانيا إلى مصدر للموت للآلاف من الناس".

ومن جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على استنفاد كافة الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلاده.

وأوضح الرئيس الروسي في كلمة عن "العملية العسكرية في أوكرانيا"، أن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، لافتا إلى عدم السماح "بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضدنا".

بوتين أشار في كلمته أيضاً إلى أنه لم يكن هناك خيار لحماية أمن القومي الروسي غير الهجوم على أوكرانيا، وأن الغرب يستخدم العملية العسكرية على أوكرانيا ذريعة لفرض العقوبات على بلاده.