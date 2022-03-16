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جو بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة"يشمل طائرات مسيرة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

AFP

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يشير وهو يتحدث خلال يوم المساواة في الأجور للاحتفال بشهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، 15 مارس 2022.
Nicholas Kamm / AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن يشير وهو يتحدث خلال يوم المساواة في الأجور للاحتفال بشهر تاريخ المرأة في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة ، 15 مارس 2022.

الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة "غير مسبوقة" لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن واشنطن "تواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا"معلناً عن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف تتضمن مضادات طائرات "بمدى أبعد"، وأشار إلى أن الرئيس الروسي "يشن هجوما مروعا على أوكرانيا".

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جاءت تصريحات بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قائلا إن إدارته ستواصل "فرض العقوبات على روسيا لعرقلة اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا"، مضيفاً: "سندعم اقتصاد أوكرانيا وسنواصل الضغط على اقتصاد روسيا ".

 