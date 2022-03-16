تقرير: روسيا وأوكرانيا تبادلتا مسودة اتفاقية لإنهاء القتال

تبادل الممثلون في المفاوضات عن أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاقية لإنهاء القتال في أوكرانيا التي دفعت ثمنًا باهظًا

تبادل الممثلون في المفاوضات عن أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاقية لإنهاء القتال في أوكرانيا التي دفعت حتى الآن ثمنًا باهظًا جراء الحرب التي شنتها ضدها روسيا، بعد أن فشلت محاولات الأخيرة إبعاد أوكرانيا عن الانجراف في المد الغربي الذي يكتسح شرق أوروبا، على ما ورد في تقرير لفايننشال تايمز.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك المشارك في الوفد المفاوض أن "مسودة خطة السلام التي نشرتها الفاينانشيال تايمز تعكس فقط ما تطلبه روسيا".

وأشارت وكالات بعد ظهر الأربعاء إلى تقارب بين موقف الخصمين المتنازعين وأفيد أن الطرفين توصلا إلى صياغة بنود ن خطة حياد لإنهاء الحرب.

وقالت الوكالة الفرنسية إن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدمًا كبيرًا في خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة، وفقًا لثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات.

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف قد بدأت الاثنين الماضي عبر الفيديو، وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا ان تصريحات بودولياك الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.