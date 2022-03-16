بايدن يصف بوتين بـ"مجرم حرب" والكرملين يعتبرها غير مقبولة "ولا تغتفر"

وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن حول الرئيس بوتين بأنه "مجرم حرب" بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر

وصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "مجرم حرب"، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي بوتين، هي "خطاب غير مقبول، ولا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" على خلفية غزو أوكرانيا.

وقال بايدن للصحافيين "أعتقد أنه مجرم حرب".

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن بايدن كان "يتحدّث من قلبه" بعدما شاهد على التلفاز صورا "للأفعال الهمجية التي يقوم بها دكتاتور متوحش عبر غزوه بلدا آخر".