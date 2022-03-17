اليوم الـ 22 للحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تستفيق على حجم مأساة قصف المسرح وفي الواجهة أنباء عن تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب

"أفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة، دون أن ترشح أي معلومات عن حصيلة الضحايا حتى الآن"

استفاق الأوكرانيون الخميس على جلاء الصورة بعد قصف روسيا لمسرح ماريوبول الذي كان يحتمي فيه أكثر من ألف شخص، على ما صرح رئيس ماريوبول المحلي. ووصف رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو الهجوم بأنه "مأساة مرعبة ". وأضاف "الكلمة الوحيدة لوصف ما حدث اليوم هي إبادة جماعية، إبادة لأمتنا وشعبنا الأوكراني. لكني واثق من أن اليوم سيأتي عندما تنهض مدينتنا الجميلة ماريوبول من تحت الأنقاض مرة أخرى".

ونشر مسؤولون صورة لمبنى مسرح الدراما الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة، دون أن ترشح أي معلومات عن حصيلة الضحايا حتى الآن".

وقبل أيام من تعرض المسرح للقصف، أظهرت صور أقمار اصطناعية لشركة "ماكسار" الخاصة كلمة "ديتي" أو "أطفال" بالروسية محفورة على الأرض على جانبي مبنى المسرح.

وتعد المدينة هدفا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.

وفي الخلفية، اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب ولم يصمت الكرملين ليقول إن ذلك الخطاب غير مقبول من دولة قتلت الآلاف بالقنابل.

وقال بايدن إنه قرّر "بناء على طلب" من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجّه كلمة للكونغرس، تزويد أوكرانيا بـ"أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد".

وفي كلمته امام الكونغرس التي ألقاها عن بعد، استعاد زيلينسكي بيرل هاربور وهجمات 11 ايلول/سبتمبر وعرض شريط فيديو يظهر فداحة ما خلفته الهجمات الروسية من إصابات ودمار.

وطالب زيلينسكي واشنطن بفرض منطقة حظر طيران حتى "لا تتمكن روسيا من ترويع مدننا الحرة"، قبل ان يخاطب بايدن بالانكليزية قائلا "أتمنى أن تكون قائد العالم. وكونك قائد العالم يعني انك قائد السلام".

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