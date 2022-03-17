تقرير: رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الوسيط الدولي الرئيسي بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا اعلنتا عن "تقدم كبير" بالاتصالات لوقف إطلاق النار

أفادت صحيفة "الفاينانشال" مساء أمس نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين عن إحراز "تقدم كبير" بالاتصالات لوقف أطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإفيد أيضا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي هو الوسيط الدولي الرئيسي في المباحثات، وكان بينيت اجتمع مع بوتين قبل أسبوع في موسكو، وهو يجري محادثات خلال الأيام الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي بصورة يومية تقريبا.

وبحسب الصحيفة، ناقشت كييف وموسكو خطة السلام والتي في إطارها ستعلن أوكرانيا بأنها دولة محايدة- وستقيد نشاطاتها العسكرية، وفي المقابل ستسحب روسيا قواتها من أوكرانيا وسيعلن الطرفان عن وقف إطلاق نار.

وناقشت كل من روسيا وأوكرانيا تفاصيل الاقتراح لأول مرة الاثنين، ومسودة الاتفاقية التي تم تبادلها بينهما تشمل 15 بندا، في إطار المسودة، أوكرانيا تتخلى عن رغبتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتتعهد عدم استضافة أية جيوش أو أسلحة أجنبية على أراضيها، في المقابل ستحصل على حماية من حلفائها مثل الولايات المتحدة، بريطانيا وتركيا.

مع ذلك، فإن طبيعة الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها أوكرانيا ، وكذلك قبول موسكو لها يمكن أن تكون عائق لكل الصفقة. عقبة إضافية أخرى تتمثل في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا اليها عام 2014، والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في إقليم دونباس، ويشار إلى أن بوتين قبل الحرب أعلن أن المناطق لانفصالية لوهانسك ودونتسك بأنها جمهوريات مستقلة.

ورغم إعلان موسكو وكيف عن وجود تقدم بكل ما يخص الصفقة، إلا أن مسؤولين أوكرانيين يشككون بالتزام بوتين بالسلام، وقلقين من ان موسكو تماطل لإعادة تنظيم قواتها.