اليهود في كييف يتلون سفر استير التوراتي في طقس احتفالي ديني تحت القصف

الحاخام: "قراءة السفر في هذه الأوقات في أوكرانيا محفوف بالمخاطر ويجعلنا ذلك أكثر اتصالاً بأحداث القصة الحقيقية

بالرغم من القصف الذي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف، قرر سكانها اليهود اللذين آثروا البقاء فيها على الرحيل، الاحتفال بعيد بوريم اليوم الخميس، وإجراء الطقس الديني بقراءة سفر استير الذي يروي أحداث قصة عيد بوريم/ المساخر تحت القصف، على ما جاء في موقع واللا.

ويفيد الموقع أن حاخام المدينة، يوناتان بنيامين ماركوفيتش، عاد إلى المدينة في الأيام الأخيرة، بعد حوالي أسبوعين من فرار منها. وأخبر الرابي موقع واللا أن شركة أمنية وجنود الجيش الأوكراني يقومون بحراسة الكنيس والمركز المجتمعي الذي يقع فيه. وقال "إنهم ينامون معنا ويأكلون معنا ونشعر بالأمان معهم وسعداء للغاية برفقتهم".

ولفت الحاخام إلى ضرورة قراءة سفر استير على الدوام، مضيفا أن قراءة السفر في هذه الأوقات في أوكرانيا محفوف بالمخاطر، و"يجعلنا ذلك أكثر اتصالاً بأحداث القصة الحقيقية والفترة المحفوفة بالمخاطر في تلك الأيام الغابرة".

كما تحدث الحاخام عن قرار العودة إلى المدينة، ووصف السكان المتبقين في المدينة بأنهم "هؤلاء هم أفقر الناس هناك. اليهود الذين لا يستطيعون الخروج لأسباب مختلفة، بعض الأطفال أو النساء أو ذوو شباب في سن التجنيد لم يرغبوا في ترك أبنائهم هنا بمفردهم، والبعض هم كبار في السن فضلا عن المعوقين والمرضى".

كان ماركوفيتش بحسب الموقع، قد غادر المدينة قبل أسبوعين بناءً على نصيحة أجهزة الأمن الأوكرانية، إلى خارج البلاد في قافلة آمنة عبر رومانيا، حفاظًا على سلامته وسلامة عائلته، لكنه عاد إلى أوكرانيا منذ ثلاثة أيام عبر المجر، ومرة أخرى بمساعدة الأجهزة الأمنية الأوكرانية، في سيارة مصفحة. عاد الحاخام ومعه ابنه يحزقيل البالغ من العمر 22 عامًا مخلفا وراءه زوجته وأبناءه الآخرين في إسرائيل.