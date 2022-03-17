اقلاع طائرة إسرائيلية محملة بـ17 طن من المعدات الطبية لتجهيز المستشفي الميداني في اوكرانيا

تنطلق الاحد القادم بعثة طبية الاحد تضم كافة التخصصات الطبية الى اوكرانيا

حملت احدى طائرات شركة "ال عال" اليوم 17 طن من المعدات الطبية لإقامة المستشفى الميداني "كوخاف مائير" ، وتنطلق الرحلة بعد ظهر يوم الخميس الى بولندا للاستعداد لاقامة المستشفى في مدينة "موستسكا" غربي أوكرانيا

بينما تنطلق بداية الاسبوع القادم البعثة الطبية برئاسة د.دودو داغان مدير وحدة المستشفيات الحكومية في وزارة الصحة والتي تضم طواقم طبية من كافة التخصصات الطبية الى أوكرانيا لإقامة المستشفى الميداني هناك.

وقال البيان الصادر أن المستشفى الميداني الاسرائيلي سيقدم العلاج للاجئي الحرب الكثر، ويضم المستشفى غرفة ولادة، أقسام لعلاج البالغين والأطفال. وتشتمل المساعدة على مختبر تصوير بالأشعة (رنتغن)، وسيستخدم التقنيات عن بعد مع مستشفى شيبا في إسرائيل .