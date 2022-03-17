مستشار زيلينسكي: "قمة بوتين-زيلينسكي قد تُعقد في الأسابيع المقبلة"

ميخائيل بودولياك: "قمة بوتين-زلانسكي قد تعقد في الأسابيع المقبلة، عندما يتم الانتهاء من صياغة الاتفاقية"

قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، ان "قمة بوتين-زلانسكي قد تعقد في الأسابيع المقبلة، عندما يتم الانتهاء من صياغة الاتفاقية".

جدير بالذكر ان الرئيس زيليسكي صرّح مرارًا وتكرارًا ، منذ بداية الغزو، أنه يعتزم الاجتماع شخصيًا مع نظيره الروسي، لكن الكرملين ادعى أنه لم يتم تلقي أي طلب رسمي.

يذكر أن الوفدين الروسي والأوكراني قد أجريا عدة جولات من المفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن روسيا تسعى إلى أن تكون أوكرانيا "دولة حيادية خارج الأحلاف العسكرية"، وألا تكون "رأس جسر للهجوم العسكري والاقتصادي على بلادنا".

وأشار بودولياك إلى وجود "تناقضاتٍ عميقةٍ" لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية، التي ستتواصل الأربعاء، مشدِّداً على أن التوصل إلى "تسوية" لا يزال ممكناً.