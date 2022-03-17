رمضان قديروف: "ألف" متطوّع شيشياني في طريقهم إلى أوكرانيا

زعيم الشيشان قديروف: "ألف" متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الخميس أن "ألف" متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم.

وقال قديروف على حسابه في تلغرام إن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف "يقود ألف متطوّع من جمهورية الشيشان توجّهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا".

وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد نشر في وقت سابق مقطعًا مصورًا قال إنه لمقاتلين شيشانيين من النخبة يشاركون في عملية السيطرة على مدينة ماريوبول.

واعتبر قديروف أن مقاتلي القوات الخاصة الشيشانية يقاتلون بمزاج عال، مضيفا أن ماريوبول ستتغير قريبا وتتحول إلى مدينة مزدهرة تعيش حياة هادئة، وفق تعبيره.