بلينكن: الهجمات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب"ونقوم بتوثيق ذلك

بلينكن: تداعيات الهجوم الروسي تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى أسعار الوقود

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ان القوات الروسية ترتكب جرائم حرب حاليًا في أوكرانيا، مضيفا ان"الاعتداء على المدنيين جريمة حرب" مءكدا على أن" الخبراء الأمريكيين يعملون على توثيق وتقييم الجرائم المحتملة"

ورجح بلينكن تمهيد روسيا لاستخدام أسلحة كيميائية ونقل مجموعات من المرتزقة إلى أوكرانيا وأضاف: "الاقتصاد الروسي ينهار نتيجة العقوبات والرئيس بوتين دمر ما بناه خلال 30 عامًا" محذرا من أن "روسيا تختطف مسؤولين محليين في أوكرانيا وتضع موالين لها بدلًا منهم، مرجحا أن الصين تساعد روسيا عسكريًا في حربها الحالية.

وقال بيلينكن إن "روسيا ستتهم أوكرانيا بتنفيذ الهجمات الكيمائية التي نرجح أن موسكو تعد لها".