المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن: يجب إدانة الإجراءات الروسية في أوكرانيا

جرينفيلد: الأزمة في أوكرانيا تسببت بأزمة إنسانية كبيرة، وروسيا استهدفت مواقع مدنية وصحية في أوكرانيا

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، ليندار توماس جرينفيلد، إن الأزمة في أوكرانيا تسببت بأزمة إنسانية كبيرة، وروسيا استهدفت مواقع مدنية وصحية في أوكرانيا.

وتابعت جرينفيلد، خلال كلمة لها بجلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأزمة في أوكرانيا، يجب إدانة الإجراءات الروسية في أوكرانيا.

وأضافت توماس: "نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وسنواصل دعمه مؤكدة ان الازمة في اوكرانيا تتسبب بازمة انسانية كبيرة ".

وكشفت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ان هناك أكثر من 3 ملايين لاجئ هربوا من أوكرانيا حتى الآن.

وتتسارع أحداث الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بشكل مخيف بعدما دخلت يومها الـ22 ودخلت أسبوعها الثالث حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من الحرب فيما يحاول العالم إيقاف أتون الحرب المستعرة وسط تخوف الناتو من استعداد روسيا لتمديد الصراع إلى حدوده.