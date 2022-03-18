اليوم الـ 23 للحرب في أوكرانيا: "صواريخ" روسية أصابت منطقة مطار لفيف بغرب أوكرانيا
سحب من الدخان في منطقة مطار لفيف بأوكرانيا
أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن "صواريخ" روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.
وقال سادوفي على صفحته في فيسبوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكدا أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. لكنه أشار على تطبيق تلغرام إلى أنه لا يستطيع تحديد الهدف بدقة "لكنه ليس المطار بالتأكيد".
وكان صحافي من وكالة فرانس برس ذكر أن سحبا كثيفة من الدخان تصاعدت صباح الجمعة في منطقة المطار.
ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة. ولفيف هي أكبر مدينة في غرب أوكرانيا ووجهة سياحية مهمة بسبب مناظرها الخلابة. وهي تبعد 70 كيلومترا عن الحدود مع بولندا.
18 مارس 2022
الدفاع الروسية : تدمير 183 مسيرة أوكرانية و1406 من الدبابات والآليات المدرعة و138 من راجمات الصواريخ و535 من مدافع الميدان والهاون و1197 من المركبات العسكرية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن الجيش الروسي وحلفاءه الانفصاليين يقاتلون الآن في وسط مدينة ماريوبول الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف "في ماريوبول، أحكمت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، بدعم من القوات المسلحة الروسية، حصارها وتقاتل القوميين في وسط المدينة".
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.
أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن بلاده لا تعتزم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى صراع مع روسيا، وهو ما لا تريده واشنطن.
طالبت السفارة الروسية في واشنطن الإدارة الأمريكية بالكشف عن البيانات حول نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا. ونقل موقع روسيا اليوم عن السفارة قولها في بيان نطالب الجانب الأمريكي بالكشف عن معلومات حول النشاط البيولوجي العسكري في المعامل على أراضي أوكرانيا في أسرع وقت ممكن