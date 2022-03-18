اليوم الـ 23 للحرب في أوكرانيا: "صواريخ" روسية أصابت منطقة مطار لفيف بغرب أوكرانيا

سحب من الدخان في منطقة مطار لفيف بأوكرانيا

أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن "صواريخ" روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.

وقال سادوفي على صفحته في فيسبوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكدا أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. لكنه أشار على تطبيق تلغرام إلى أنه لا يستطيع تحديد الهدف بدقة "لكنه ليس المطار بالتأكيد".

وكان صحافي من وكالة فرانس برس ذكر أن سحبا كثيفة من الدخان تصاعدت صباح الجمعة في منطقة المطار.

ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة. ولفيف هي أكبر مدينة في غرب أوكرانيا ووجهة سياحية مهمة بسبب مناظرها الخلابة. وهي تبعد 70 كيلومترا عن الحدود مع بولندا.