بسبب الخوف من المشاركة في غزو أوكرانيا: الولايات المتحدة وأوروبا ضد بيلاروسيا

تثبت صور الأقمار الصناعية أن الجيش الروسي يحشد المزيد والمزيد من القوات في بيلاروسيا

في ظل الخوف من دخول بيلاروسيا الحرب تتخذ الولايات المتحدة والمجلس الأوروبي إجراءات صارمة ضد الدولة الواقعة شمال أوكرانيا.

وأصدر مجلس النواب الأمريكي، الليلة الماضية (الخميس- الجمعة)، بأغلبية ساحقة، أمرًا بوقف التجارة بين البلدين، فيما يبدو أنه تصعيد للإجراءات الأمريكية ضد حليف بوتين الرئيسي في المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات الغربية بسبب استخدام بيلاروسيا كنقطة انطلاق روسية للهجوم، والتي فتحت من خلالها أيضًا الجبهة الشمالية في القتال،

واوصى حاكم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رئيس أوكرانيا زيلينسكي بـ "توقيع اتفاقية مع بوتين أو الاستسلام".