الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي: نشوب نزاع "ليس من مصلحة أحد"ونتحمل مسؤولية إرساء السلام في العالم

سعى جو بايدن خلالها لدفع شي جينبينغ للانضمام للضغط الغربي على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، لنظيره الأميركي جو بايدن خلال المكالمة التي جرت بينهما أن نشوب نزاع "ليس من مصلحة أحد" مشيرا إلى أن"العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية".

وبحسب تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، أكد شي جينبينغ لبايدن أن "السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الاسرة الدولية".

وبدأ الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية (هي الأولى بين الرئيسين منذ قمة بتقنية الفيديو في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم) وسعى بايدن خلالها لدفع شي جينبينغ للانضمام للضغط الغربي على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وانتقد مسؤولون أمريكيون الصين لعدم إدانتها الغزو الروسي، محذرين من أن بكين تتحمل مسؤولية وعليها استخدام نفوذها لدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كي يلتزم بالمبادئ والقواعد الدولية.

وفي وقت سابق، أوضح البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لديها "مخاوف كبيرة" من أن الصين قد تزود روسيا بمعدات عسكرية.