المفاوض الروسي: نقاط التوافق مع أوكرانيا تشمل قضية حيادها وعدم انضمامها لحلف الناتو

المفاوض الروسي:"إحراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بعض النقاط التي يجري التفاوض بشأنها"

قال رئيس الوفد الروسي في المفاوضات التي تجريها مع أوكرانيا، اليوم الجمعة، "اقتربنا من منتصف الطريق فيما يتعلق بقضية نزع السلاح لأوكرانيا" مؤكدا على أن "نقاط التوافق مع أوكرانيا تشمل قضية حيادها وعدم انضمامها لحلف الناتو".

وأضاف المساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، هناك "إحراز تقدم في المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بعض النقاط التي يجري التفاوض بشأنها موضحا "مواقف الطرفين واضحة، ملتزمون بكل مصالح روسيا ومواطنيها".

وأشار إلبى أنه "لا يريد حاليا أن يعدد جميع النقاط التي يجري التفاوض بشأنها"، مشيرا إلى أنه تم الإعلان سابقا عن كثير من هذه النقاط وتشمل قبل كل شيء حياد أوكرانيا، وتابع "أوكرانيا تتمتع بصفة الدولة المحايدة لأن الحياد كان شرطا لخروجها من الاتحاد السوفيتي عام 1991، لافتا إلى تسجيل هذا الحياد في إعلان استقلال أوكرانيا.

وأوضح أن التفاوض يجري أيضا بشأن نزع سلاح أوكرانيا، مبينا أنه يجري التباحث حول عدد من القضايا المرتبطة بحجم الجيش الأوكراني.

ورغم تزايد الحديث عن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف لا يزال الوضع متأزما للغاية جراء استمرار العمليات العسكرية وتبادل الاتهامات باستهداف مدنيين بين الطرفين قبل أن تدخل أزمة ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لتزيد المشهد سوادا.

ومن جهتها أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا ت متتالية مؤكدة "وجود أكثر من 3 ملايين لاجئ أوكراني فروا من بلادهم بسبب الحرب الدائرة ببلادهم مع تزايد المطالب بوقف العمليات العسكرية فورا"