دول البلطيق تطرد عشرة دبلوماسيين روس وموسكو تتوعد"برد مناسب"

بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا

أعلنت دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، اليوم الجمعة، عن طرد عشرة دبلوماسيين روس في المجموع، في سياق التوتر الشديد بين موسكو والغرب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، "سيكون هناك رد مناسب على كل حالة غير مبررة لترحيل دبلوماسيين روس".

وأعلن وزير الخارجية اللاتفي إدغارس رينكيفيكس على تويتر أن بلاده "تطرد ثلاثة موظفين في السفارة الروسية بسبب أنشطة مخالفة لوضعهم الدبلوماسي وعلى ضوء العدوان الروسي الجاري على أوكرانيا" مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع ليتوانيا وإستونيا، فيما أفادت وزارتا خارجية البلدين عن طرد أربعة وثلاثة دبلوماسيين روس على التوالي.