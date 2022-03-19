الرئيس الأوكراني يدعو موسكو إلى محادثات جدية لتجنب خسائر تستمر آثارها طويلا

قال زيلينسكي إن "مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها"

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت نداء إلى موسكو، معتبرا أن "الوقت حان للبحث في السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عدة".

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على فيسبوك وتم تصويره في أحد الشوارع المهجورة ليلا، إن "مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها"، مضيفا "حان الوقت للالتقاء، حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا"، محذرا من أنه "بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي".

وجرت عدة جولات تفاوض بين كييف وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، وكانت قد افتتحت الجولة الرابعة الاثنين الماضي عن بُعد على مستوى الوفود.

وأعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي، أمس الجمعة أنه لاحظ "تقاربا في المواقف بشأن مسألة حياد أوكرانيا"، متحدثا أيضا عن إحراز تقدم بشأن تجريد البلاد من السلاح.

وقال فلاديمير ميدينسكي إن "مسألة وضع حياد أوكرانيا وعدم عضويتها في حلف شمال الأطلسي هي واحدة من النقاط الرئيسة للمفاوضات، وهذه هي النقطة التي قرّب فيها الأطراف مواقفهم إلى أقصى حد ممكن"، حسب وكالات أنباء روسية.

ومن جانبه، أكد أحد أعضاء الوفد الأوكراني المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك على تويتر أن "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى بداية لمطالبهم"، وكتب "موقفنا لم يتغير: وقف إطلاق نار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية قوية مع صيَغ ملموسة".