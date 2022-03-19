أوكرانيا تؤكد أنها فقدت مؤقتا الوصول إلى بحر آزوف

قالت الوزارة: "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف"

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الجمعة، "أنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف مؤقتا"، بعد سيطرة القوات الروسية على على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.

وقالت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف"، ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر لاحقا.

وقالت روسيا الجمعة إن "قواتها تشدد الخناق حول ماريوبول، التي لحقت أضرار بنحو 80 بالمئة من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وكانت ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفا روسيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي، عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بـ"عملية عسكرية خاصة".

وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا التي ضمتها روسيا عام 2014، ومدينة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا التي ضمتها روسيا، ومنطقة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو.

يشار أنه يعاني سكان ماريوبول من نقص في الطعام وماء الشرب، وهم محرومون من الغاز والكهرباء والاتصالات. وقد قتل فيها أكثر من 100 شخص منذ بدء الهجوم الروسي.