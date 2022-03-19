الأمين العام لحزب الله اللبناني ينفي إرسال الحزب مقاتلين وخبراء إلى أوكرانيا

قال نصرالله، "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، و المعارك"

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أمس الجمعة، أنه لا يوجد أي مقاتلين من الحزب في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية، في أوكرانيا مشددا على أنها "مجرد شائعات ‏وأكاذيب".

وقال نصرالله، "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، و المعارك"، مضيفا "أنا اليوم أنفي ‏بشكل قاطع هذه الأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة"، حسب موقع الميادين.

وأضاف حسن نصرالله، في خطاب عرضته، قناة المنار التابعة لحزب الله: :"سنسمع في الأيام القليلة ‏المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون نغمة طولية ‏عريضة (تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا)، على كل سنظل نصدر بيانات نفي ولكن ‏اليوم أود في هذا الأمر أن أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ‏ومجرد أكاذيب".

وأكد حسن نصرالله، في كلمة له في الحفل السنوي السابع والثلاثين لجمعية كشافة الإمام المهدي، "يجب الاستفادة من العِبَر التي تنتجها الحروب"، مطالباً الدولة والحكومة اللبنانيتين بـ"إنشاء هيئة طوارئ تتعلق بالحاجات الأساسية، كالخبز والقمح والمشتقات النفطية".

يشار إلى أن تصريحات حسن نصر الله، تأتي ردا على بعض التقارير التي نشرت على نطاق واسع في بعض الفضائيات العربية خارج لبنان، والتي نقلت أخبارا نسبتها إلى هيئة الأركان ‏في الجيش الأوكراني مفادها أن ‏مقاتلين وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون ‏بالقتال إلى جانب القوات الروسية على اعتبار أن لديهم خبرة في حرب المدن".