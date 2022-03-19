اليوم الـ 23 للحرب في أوكرانيا: عشرات القتلى في قصف موقع عسكري في ميكولاييف باوكرانيا

روسيا تستخدم صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

قتل عشرات الأشخاص في هجوم استهدف الجمعة ثكنة عسكرية في مدينة ميكولاييف بجنوب اوكرانيا، كما ذكر شهود عيان السبت لوكالة فرانس برس، بينما ما زالت عمليات الإغاثة مستمرة.

وقال الجندي مكسيم (22 عاما) في الموقع إن "مئتي جندي على الأقل كانون نائمين في الثكنة". وأضاف "تم انتشال خمسين جثة على الأقل لكننا لا نعرف كم عدد الذين ما زالوا تحت الأنقاض". وأوضح يفغينيتش وهو جندي آخر أن الضربات قد تكون أسفرت عن سقوط مئة قتيل.

وقال أحد عناصر الإنقاذ لوكالة فرانس برس "نواصل العد لكن من المستحيل أن نعرف نظرا لحالة الجثث". ودمر الموقع الكائن في شمال هذه المدينة بالكامل بعد أن أصابته ستة صواريخ صباح الجمعة. ولم تنشر السلطات الأوكرانية أي معلومات عن عدد القتلى.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو نصف مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لقصف من منطقة خيرسون المجاورة، الخاضعة للسيطرة الروسية.

وتشهد ميكولاييف والمنطقة المحيطة بها قتالاً عنيفاً وقصف روسي. وتعد المدينة استراتيجية لأنها آخر حاجز قبل مدينة أوديسا الساحلية.

وكشف الجيش الروسي اليوم السبت أنه استهدف مناطق في أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية، في ما يرجح أن يكون أول استخدام لها خلال نزاع، ويأتي في خضم سباق بين القوى الكبرى لتطوير هذه الأسلحة التي سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدّها "لا تقهر".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام صواريخ من طراز "كينجال" فرط الصوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف "في 18 آذار/مارس دمرت منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية مخزنا كبيرا تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك