اليوم الـ25 للحرب في أوكرانيا: اتهامات للكرملين بإجبار آلاف الأوكرانيين على اللجوء إلى روسيا وزيلينكسي يوجه خطابًا اليوم للكنيست الإسرائيلي

ما يحدث مألوف للجيل الأكبر سنا الذي شهد الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية عندما أسر النازيون الناس بالقوة

اتهم رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويشينكو ، الكرملين بإجبار آلاف الأوكرانيين الصعود على متن حافلات مكوكية إلى روسيا ليس قبل أن تؤخذ منهم جوازات السفر. وقال بويشينكو في بيان "ما فعله المحتلون اليوم مألوف للجيل الأكبر سنا الذي شهد الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية عندما أسر النازيون الناس بالقوة." وقال مسؤولون في موسكو إن اللاجئين الأوكرانيين "أعربوا عن رغبتهم في الفرار إلى روسيا"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأصيب مصنع "آزوفستال" للصلب والمعادن في ماريوبول، أحد أكبر معامل الحديد في أوروبا، بأضرار جسيمة بسبب عمليات قصف، بحسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون الأحد.

وقالت النائبة ليزيا فاسيلنكو "دُمّر أحد أكبر مصانع الصناعات المعدنية في أوروبا. الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا هائلة". ونشرت مقطع فيديو على حسابها على تويتر تظهر فيه أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مجمع صناعي.

واستخدمت روسيا أمس السبت لأول مرة منذ غزو أوكرانيا صواريخ فرط صوتية لتفجير مخزن كبير تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابع لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك.

من جهة أخرى، يستعد الرئيس الأوكرايني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لإلقاء خطاب يوجهه في آن واحد للنواب في الكنيست الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي على السواء. وتلعب القيادة في إسرائيل دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لدفع الطرفين لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.

للإطلاع على تطورات اليوم السابق إضغطوا هنا

يستعد الرئيس الأوكرايني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لإلقاء خطاب يوجهه في آن واحد للنواب في الكنيست الإسرائيلي والشعب