اليوم الـ25 للحرب في أوكرانيا: اتهامات للكرملين بإجبار آلاف الأوكرانيين على اللجوء إلى روسيا وزيلينكسي يوجه خطابًا اليوم للكنيست الإسرائيلي
ما يحدث مألوف للجيل الأكبر سنا الذي شهد الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية عندما أسر النازيون الناس بالقوة
اتهم رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويشينكو ، الكرملين بإجبار آلاف الأوكرانيين الصعود على متن حافلات مكوكية إلى روسيا ليس قبل أن تؤخذ منهم جوازات السفر. وقال بويشينكو في بيان "ما فعله المحتلون اليوم مألوف للجيل الأكبر سنا الذي شهد الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية عندما أسر النازيون الناس بالقوة." وقال مسؤولون في موسكو إن اللاجئين الأوكرانيين "أعربوا عن رغبتهم في الفرار إلى روسيا"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.
وأصيب مصنع "آزوفستال" للصلب والمعادن في ماريوبول، أحد أكبر معامل الحديد في أوروبا، بأضرار جسيمة بسبب عمليات قصف، بحسب ما أعلن مسؤولون أوكرانيون الأحد.
وقالت النائبة ليزيا فاسيلنكو "دُمّر أحد أكبر مصانع الصناعات المعدنية في أوروبا. الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا هائلة". ونشرت مقطع فيديو على حسابها على تويتر تظهر فيه أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من مجمع صناعي.
واستخدمت روسيا أمس السبت لأول مرة منذ غزو أوكرانيا صواريخ فرط صوتية لتفجير مخزن كبير تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابع لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك.
من جهة أخرى، يستعد الرئيس الأوكرايني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لإلقاء خطاب يوجهه في آن واحد للنواب في الكنيست الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي على السواء. وتلعب القيادة في إسرائيل دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لدفع الطرفين لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
للإطلاع على تطورات اليوم السابق إضغطوا هنا
يستعد الرئيس الأوكرايني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لإلقاء خطاب يوجهه في آن واحد للنواب في الكنيست الإسرائيلي والشعب
20 مارس 2022
استقال ثلاثة من الأثرياء اليهود يشتبه بأنهم على صلة بالرئيس فلاديمير بوتين من منظمة كبيرة للعمل الخيري ساهموا في تأسيسها، بعدما فرضت عليهم عقوبات على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا كما أعلنت المجموعة في بيان.
وقالت مجموعة "جينيسيس" للأعمال الخيرية (جي بي جي) في بيان الجمعة إن ميخائيل فريدمان وبيتر آفين وجيرمان خان سيتخلون عن أدوارهم في المجموعة.
أعلن مجلس مدينة ماريوبول أن الجيش الروسي قصف مدرسة للفنون في المدينة، حيث كان يختبئ حوالي 400 لاجئ أوكراني. ولم يتضح ما إذا كانت هناك أية إصابات في القصف، إلا أن المجلس زعم أن المبنى دمر بالكامل وأن الضحايا دفنوا تحت الأنقاض.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب الأحد إن إلحاق "مثل هذه الأمور بمدينة مسالمة (...) عمل إرهابي سيبقى في الذاكرة حتى في القرن المقبل". وأضاف أن حصار ماريوبول "سيسجل في التاريخ للمحاسبة لجرائم الحرب".
ناشد ضابط أوكراني الرئيسين الأميركي والفرنسي لتوفير نظام دفاع جوي لبلاده، من أجل التصدي للقوات الروسية التي "محت مدينة ماريوبول من على وجه الأرض" على حد وصفه.
كشف تقرير صحفي أميركي عن "أزمة" داخل جهات سيادية روسية واعتقال مسؤول استخباراتي بارز على الأقل، على خلفية الهجوم العسكري المستمر على أوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، قولهم إن "تبادل الاتهامات وتوجيه أصابع الاتهام قد بدأ داخل وكالات الاستخبارات الروسية من جهة ووزارة الدفاع من جهة أخرى".