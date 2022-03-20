الأمم المتحدة: 10 ملايين فروا من منازلهم في أوكرانيا منذ بداية الحرب

فر المواطنون الأوكرانيون المذعورون باتجاه الدول المجاورة وأبرزها بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا

أعلنت الأمم المتحدة أن عشرة ملايين أوكرانيًا فروا من منازلهم، للنجاة بأرواحهم من حرب مدمرة باغتتهم حين أعلنت روسيا حربًا على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير من العام الجاري.

وفر المواطنون الأوكرانيون المذعورون باتجاه الدول المجاورة وأبرزها بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وقصد آلاف منهم روسيا نفسها، ناهيك عن لجوء عدد كبير إلى دولة إسرائيل.

قالت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، يوم الأحد، إن ما يقرب من 40 ألف شخص فروا خلال الأسبوع الماضي، وهو عدد يقرب من 10 في المئة من تعداد سكان المدينة البالغ 430 ألف نسمة.

وبالرغم من انطلاق مفاوضات بين الجانب الروسي والجانب الأوكرايني إلا أنه لم سيجل تقدم حقيقي ملموس، لوقف التقهقر ميدانيًا.