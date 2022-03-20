مسؤول في البنتاغون: سلوفاكيا تسلمت "باتريوت" تمهيدا لنقل "إس-300" لأوكرانيا

أضاف المسؤول، "نجري محادثات متواصلة مع أنقره لتتخلى عن منظومة (إس-400) وترسلها إلى كييف"

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الأحد، أن سلوفاكيا تسلمت دفعة أولى من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، تمهيدا لنقل منظومة "إس-300" التي تملكها سلوفاكيا، إلى أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، "نجري محادثات متواصلة مع أنقره لتتخلى عن منظومة (إس-400) وترسلها إلى كييف، مقابل عودة تركيا الى برنامج (إف-35) ورفع العقوبات عنها، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، بدء وصول منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى بلاده، من دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن نشرها سيستمر في الأيام المقبلة، وستكون المنظومة "باتريوت" جزءا من مجموعة قتالية جديدة لحلف الناتو في سلوفاكيا، المجاورة لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي على فيسبوك: "أشعر بالسعادة، إذ أؤكد أن الوحدات الأولى المسؤولة عن نشر منظومة الدفاع الجوي باتريوت تصل بالتدريج إلى سلوفاكيا"، مضيفا أن "المنظومة باتريوت ستكمل منظومة إس-300، التي ترجع إلى العصر السوفيتي والتي تشغلها سلوفاكيا، ولن تحل محلها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد وزير الدفاع السلوفاكي أنه "ستُنشر المنظومة مؤقتا في قاعدة سلياتش الجوية، ويتم البحث عن أماكن أخرى لنشرها.. من أجل أن تغطي (هذه) المظلة الأمنية أكبر جزء ممكن من أراضي سلوفاكيا".

يشار إلى أن الوزير السلوفاكي كان قد قال الأسبوع الماضي، أن بلاده مستعدة لتقديم المنظومة إس-300 إلى أوكرانيا "عندما تحصل على بديل".